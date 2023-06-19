Россия хочет увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Россия планирует увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд. Такие данные RT озвучил замглавы Минэкономразвития страны Владимир Ильичев.

— В тех документах, которые у нас есть с Китаем, был план по достижению товарооборота в $200 млрд в 2024 году. Мы почти дошли до этого уровня в 2022-м (там было около $186 млрд) и явно перейдем его в этом году. Новая цель, которую мы считаем достижимой в обозримом будущем, — это порядка $300 млрд, — сказал он.

Точных сроков достижения этой цели Ильичев не назвал, но заметил, что на такой показатель обе страны могут выйти к 2030 году.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С января по май 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг отметки в сумме $94 млрд. По словам посла России в Пекине Игоря Моргулова, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество расширяется «ускоренными темпами».

По итогам прошлого года Россия и Китай стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по показателю. Торговый профицит Китая вырос на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 миллиарда. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных $333,4 миллиарда.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов