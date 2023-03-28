За два месяца на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 8 ДТП с участием поездов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

За 2 месяца 2023 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали случилось восемь ДТП, в которых автомобили столкнулись с поездами. В авариях пострадали пять человек, двое погибли, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Кроме того, за январь — февраль на переездах Горьковской железной дороги выявлено 96 нарушений правил дорожного движения. В январе — феврале 2022 года их число составило 82.

По этой причине завтра, 29 марта, совместно с ГИБДД будут проходить профилактические рейды, в том числе на станции Высокая Гора. Автомобилистам напомнят о правилах пересечения железнодорожных переездов и ответственности за их нарушение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В августе 2021 года нетрезвый водитель Renault Duster опрокинул машину на втором главном пути перегона Васильево — Юдино Горьковской железной дороги. Из-за аварии задержали шесть поездов.

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Айрат Назипов