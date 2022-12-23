Госсовет Татарстана утвердил соглашение об установлении границы с Удмуртией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На заседании Госсовета Татарстана депутаты утвердили соглашение об установлении местоположения границы между Татарстаном и Удмуртией. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Как отметили в министерстве, граница между двумя субъектами не изменила свою конфигурацию, и никакие дополнительные территории не были включены или исключены ни Татарстаном, ни Удмуртией.

Уточненная протяженность границы с Удмуртской Республикой составляет 813 километров. На границе расположены Кукморский, Елабужский, Менделеевский, Агрызский, Мензелинский и Актанышский районы Татарстана, со стороны Удмуртской Республики — Кизнерский, Граховкий, Алнашский, Можгинский, Малопургинский, Киясивский, Сарапульский и Каракулинский районы.

Фото: Минземимущества РТ

Для решения всех вопросов специалисты провели ряд рабочих встреч в Ижевске и Агрызе, также были осуществлены совместные выезды на установление узловой точки границ Татарстана, Удмуртии и Кировской области.

Напомним, что в этом году Татарстан инициировал переговорный процесс по актуализации административных границ с восемью соседними регионами. Общая протяженность границ Татарстана с другими субъектами — около 3,5 тысячи километров. На сегодня заключены соглашения об установлении границ с Оренбургской областью, Чувашией, Башкортостаном. Идет согласование границ с Марий Эл, Ульяновской, Самарской областями. Самые трудные переговоры ожидаются с Кировской областью вокруг принадлежности горнолыжного комплекса «Медная гора».

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Айрат Назипов