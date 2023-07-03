Капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен на 69%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 69%. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме правительства.

Он подчеркнул, что полностью завершены работы на 134 объектах, из них за последние две недели 23 объекта в семи районах республики. Работы продолжаются в 588 многоквартирных домах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Таким образом, за месяц удалось закончить работу в 74 домах. Месяц назад капитальный ремонт велся на 662 объектах.

Напомним, в этом году в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана. Как рассказывал в мае гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это средств.



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Айрат Назипов