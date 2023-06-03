В Татарстане капремонт многоквартирных домов ведется на 662 объектах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов в настоящий момент ведется на 662 объектах. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, в 84 домах проходит замена 215 лифтов. Еще на 190 объектах объем выполненных работ превысил 70%, полностью завершены работы — на 55. Отмечается, что из них на текущей неделе сданы 34 объекта в 11 районах.

Как рассказал Айзатуллин, на сегодняшний день этап торгов прошли 730 объектов. Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ размещено на четыре дома. Общее выполнение СМР составляет 51%. В том числе выполнение сезонных видов работ — 53%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце мая сообщалось, что в ряде многоквартирных домов Казани проведут капитальный ремонт общего имущества. Стоимость контракта составляет 26,6 млн рублей, а выполнить работы необходимо до 1 декабря текущего года.

Согласно проектной документации, обновление коснется домов в Вахитовском и Советском районах города:

дом №6а по ул. Горького — ремонт фасада за 3,9 млн рублей;

дом №10 по ул. Зайцева — ремонт крыши за 5 млн рублей;

дом №48 по ул. Лейтенанта Шмидта — ремонт крыши за 10,3 млн рублей;

дом №2 по ул. Попова — ремонт крыши за 7,3 млн рублей.

Подрядчику будет необходимо смонтировать новую кровлю, а также провести другие монтажные и малярные работы.

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Максим Кокунин