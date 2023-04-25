В Татарстане вычислили фирму-однодневку с подставным директором

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего жителя республики, который предоставил в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.



Установлено, что в 2017 году гражданин представил неустановленному лицу по имени Сергей свои документы, удостоверяющие личность, для последующего создания юридического лица. Мужчина не имел цели реального управления и осуществления финансовой и хозяйственной деятельности, однако за деньги подписал документы, необходимые для создания ООО и юрлица. Он лично представил документы, включая собственноручно подписанное заявление о государственной регистрации юридического лица. На этом основании в ЕГРЮЛ были внесены данные мужчины как об учредителе и директоре ООО.

Оперативники установили, что гражданин никогда не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, а по месту государственной регистрации указанное юридическое лицо никогда не располагалось.

В соответствии с УК предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице образует состав преступления. Таким образом, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, то есть незаконное создание юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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Маргарита Головатенко