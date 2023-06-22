Среднесуточные температуры в Татарстане на этой неделе опускались на 6—9°С ниже нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Татарстане установилась холодная погода — днем фиксировали максимум +12... +19°С, ночью — от +2 до +9 градусов. Среднесуточные температуры оказались на 6—9°С ниже нормы, сообщили в Гидрометцентре республики.

Холодная погода в Татарстане установилась в связи с тем, что Европейская территория России расположилась под влиянием тыловой части малоподвижной и глубокой тропосферной ложбины с северными воздушными потоками. Местами в республике наблюдаются кратковременные дожди.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане до конца текущей недели сохранится прохладная погода — днем температуры не превысят +24 градусов. В начале следующей семидневки воздух прогреется до +26°С.



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Татьяна Демина