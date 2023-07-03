Сегодня в Казани дождь и до +28 градусов

В понедельник, 3 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +26 до +28 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +24 до +29°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани юго-западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в этом месяце температура воздуха достигнет климатической нормы — в среднем +20 градусов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина