В челнинскую территорию опережающего развития заявились новые резиденты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году челнинская территория опережающего развития (ТОР) получила заявки еще от трех предприятий. Они инвестируют чуть больше полумиллиарда рублей, сообщила на аппаратном совещании начальник отдела по развитию территории опережающего развития Алия Бикташева.

Сегодня в городе работают 43 производственные компании — резиденты ТОР. Сумма поступлений в городской бюджет за период действия режима ТОР составила 545,7 млн рублей.

— Продолжается развитие действующих резидентов. Каждый третий из них увеличил принятые на себя обязательства: 18 предприятий создали дополнительные рабочие места, 13 резидентов внедрили новые виды продукции и 14 резидентов вложили дополнительные инвестиции, — рассказала Бикташева.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Предпринимателям, получившим статус резидента ТОР, предоставляются преференции по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций и земельному налогу. Для получения статуса резидента необходимо инвестировать в свой проект не менее 20 млн рублей и создать не менее 15 рабочих мест.

Месяц назад «Реальное время» писало, что ТОР «Набережные Челны» пополнилась новыми резидентами. Так, удмуртская бизнес-группа семьи Ахмадуллиных переносит в автоград локализацию компонентов для нефтяного бурового оборудования. Нефтедобывающая компания «Геотех» разместит производство мобильных буровых установок, которые будут на 30% дешевле зарубежных аналогов. ООО «Каманефтемаш» готовится построить здесь завод по производству нефтяного оборудования общей стоимостью 360 млн рублей. Также резидентом в ТОР Набережных Челнов стало челнинское ООО «ТЭСК» с проектом производства асфальтобетонных смесей.



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Айрат Назипов