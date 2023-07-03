Активная стадия модернизации кузнечного завода ПАО «КАМАЗ» начнется в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В 2024 году инвестпроект «Модернизация кузнечного завода. Этап 2» должен вступить в активную стадию. О его особенностях руководство предприятия рассказало генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину.

— Техническое перевооружение предполагает установку в кузнечно-прессовом корпусе №3 новой автоматизированной ковочной линии на базе пресса усилием до 14 тыс. тс. Производительность новой автоматической линии будет достигать 60 шт. в час. Это позволит выполнять плановые задачи под выпуск 30 тыс. автомобилей семейства К5 и развивать продукцию диверсификации, — рассказал директор завода Игорь Малясев.

Проект также предусматривает техническое перевооружение производства тяжелых поковок. В следующем году на предприятии намечены строительно-монтажные работы, будет подведена инфраструктура. Затем последует закупка, подключение к действующей технологической цепочке и введение в эксплуатацию новой автоматизированной ковочной линии.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Требования по грузоподъемности автомобилей растут. Для оснащения перспективных грузовиков КАМАЗ требуются увеличенные мощности для передних осей, повышены требования и к прочности коленчатого вала. Возможности пресса усилием 12 тыс. тонн уже на пределе, — рассказал заместитель директора завода, руководитель проекта «Модернизация кузнечного завода. Этап 2» Гамир Мухаметзянов.

Кузнечный завод — это специализированное предприятие с законченным циклом изготовления горячештамповочных поковок-полуфабрикатов для последующей механической обработки. Предприятие ПАО «КАМАЗ» изготавливает горячештамповочные поковки различных видов деталей грузовых и легковых автомобилей, сельхозтехники, прицепной техники и силовых агрегатов.

В феврале заместителем директора кузнечного завода в Набережных Челнах стал Гамир Мухаметзянов. Ему поставили задачу начать активное развитие предприятия, включая закупку новых штамповочных прессов, их компонентов, проведение модернизации штамповочного оборудования, обеспечение инструментом.

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Айрат Назипов