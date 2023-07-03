Казанские сузы примут на бюджетные места 6,2 тысячи студентов
В 2023 году профессиональные образовательные организации Казани примут на бюджетные 6 211 студентов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.
На обучение на коммерческой основе казанские сузы готовы принять 7 163 студента. На целевое обучение предусмотрено 647 мест.
— Наибольшее количество бюджетных мест запланировано по следующим направлениям: машиностроение — почти 2 тысячи, сервис и туризм, техника и технологии строительства, здравоохранение, — рассказала Алия Загидуллина.
Напомним, вузы Казани готовы принять на бюджетные места 13 379 студентов. Наибольшее количество мест предусмотрено для инженерно-технических специальностей и педагогики.
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