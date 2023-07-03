В России предложили изменить допустимый предел доходов самозанятых
Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому максимально допустимый доход самозанятого будет увеличен в два раза — до 4,8 млн рублей в год. Подробности в своем telegram-канале раскрыл замглавы фракции Ярослав Нилов.
Он отметил, что с 2019 года специальный налоговый режим можно использовать тем, у кого доход не больше 2,4 млн рублей в год. В 2020 году из-за роста цен на многие товары у большинства самозанятых доход стал больше, чем установленный предел максимального дохода. По этой причине некоторые из них «уходят в тень», чтобы сохранить право на специальный налоговый режим.
Авторы инициативы предлагают увеличить сумму в два раза, чтобы снизить число теневых сделок и увеличить количество самозанятых. Для этого они планируют внести изменения в статью 4 федерального «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Если закон будет принят, то он вступит в силу 1 января 2024 года.
В конце мая сообщалось, что в Татарстане день ведут деятельность около 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и более 260 тысяч самозанятых граждан, где работает порядка 40% занятого населения республики. Как рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, количество предпринимателей в Татарстане растет.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым