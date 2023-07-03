В России предложили изменить допустимый предел доходов самозанятых

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому максимально допустимый доход самозанятого будет увеличен в два раза — до 4,8 млн рублей в год. Подробности в своем telegram-канале раскрыл замглавы фракции Ярослав Нилов.

Он отметил, что с 2019 года специальный налоговый режим можно использовать тем, у кого доход не больше 2,4 млн рублей в год. В 2020 году из-за роста цен на многие товары у большинства самозанятых доход стал больше, чем установленный предел максимального дохода. По этой причине некоторые из них «уходят в тень», чтобы сохранить право на специальный налоговый режим.

Авторы инициативы предлагают увеличить сумму в два раза, чтобы снизить число теневых сделок и увеличить количество самозанятых. Для этого они планируют внести изменения в статью 4 федерального «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Если закон будет принят, то он вступит в силу 1 января 2024 года.

В конце мая сообщалось, что в Татарстане день ведут деятельность около 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и более 260 тысяч самозанятых граждан, где работает порядка 40% занятого населения республики. Как рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, количество предпринимателей в Татарстане растет.

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Айрат Назипов