В Татарстане насчитали более 260 тысяч самозанятых и 170 тысяч субъектов МСБ

Фото: Минэкономики Татарстана

В Татарстане на сегодняшний день ведут деятельность около 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и более 260 тысяч самозанятых граждан, где работает порядка 40% занятого населения республики, рассказал министр экономики региона Мидхат Шагиахметов, поздравляя бизнесменов с Днем российского предпринимательства.



— Предпринимательская деятельность является движущей силой экономического развития Татарстана, способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни людей и росту конкурентоспособности республиканской продукции. Несмотря на сложную экономическую ситуацию количество предпринимателей в Республике Татарстан растет, — сказал он.

Шагиахметов отметил, что государственные органы республики создают благоприятные условия для развития предпринимательской инициативы: реализуется комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, совершенствуется законодательство, расширяется производственная инфраструктура.

Фото: Минэкономики Татарстана

Также министр дал старт деловой игры «Ты предприниматель» с денежным призом в 100 тысяч рублей. Принять участие в образовательном квесте смогли все желающие. Ярмарка продолжит работать три дня — с 26 по 28 мая. На выставке-продаже под открытым небом представлена продукция более чем 80 экспонентов со всей республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел встречу с предпринимателями. Они просили расширить возможности промипотеки, помочь с выходом на новые рынки сбыта и с преференциями в ТЦ. Подробности — в материале «Реального времени».



По состоянию на конец марта в Татарстане самозанятых насчитывалось 247 тыс. человек. За три года они увеличили выручку в 18 раз: к началу 2023 года заработали в общей сложности 75 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко