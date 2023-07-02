Олаф Шольц рассказал о нежелании ФРГ передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Берлин не хочет отправлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Такой позиции придерживается канцлер Германии Олаф Шольц.

— Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для того, чтобы попадать по российским территориям, — передает «РИА Новости» его высказывания.

Taurus — это немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Первый испытательный полет ракета совершила в 1999 году.

В мае Украина получила британские ракеты Storm Shadow. Спустя несколько дней киевский режим обстрелял Луганск в День республики. В городе прогремели несколько взрывов. В результате обстрела ранения получили шестеро детей и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.

Неделю назад российские войска уничтожили склад с крылатыми ракетами Storm Shadow. Их удалось поразить в Хмельницкой области.



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Айрат Назипов