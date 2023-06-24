Российские войска уничтожили склад с крылатыми ракетами Storm Shadow

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

В ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области и «Днепр». Все объекты были успешно поражены.

Еще за прошедшие сутки российские войска отбили атаки на Южно-Донецком и Донецком направлениях. На последнем направлении было уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Storm Shadow — это англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года. Ее приняли на вооружение в 2001 году. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.

Впервые о перехвате ракеты Storm Shadow в Минобороны сообщили 15 мая. Вместе с ней средства ПВО сбили семь противорадиолокационных ракет HARM, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

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Айрат Назипов