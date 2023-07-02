Губернатор Краснодарского края прокомментировал сообщения о взрыве в городе Приморско-Ахтарск

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал сообщения соцсетей о взрыве в городе Приморско-Ахтарск. Информация опубликована в его telegram-канале.

— По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего, — написал Кондратьев.

В соцсетях появились кадры, где запечатлена большая воронка в земле. Также был виден столб дыма.

30 июня в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана произошел пожар в пустом резервуаре для нефтепродуктов. В результате инцидента погибли рабочие 1976 и 1987 годов рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).



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Айрат Назипов