«Позорное нарушение»: в МИД России раскритиковали власти Швеции из-за сожжения Корана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали бездействие полицейских Швеции, а также высказывания местных властей относительно акции с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Как считают в министерстве, в шведской столице произошел «очередной вопиющий акт против ислама».

— Вызывают недоумение комментарии премьер-министра Швеции У.Кристерссона и заместителя представителя Госдепартамента США В. Пателя, в попытке спасти заявку Стокгольма на вступление в НАТО заявившим, что действия, которые могут являться законными, не обязательно должны быть уместными. Считаем, что шведским властям и Западу в целом следовало бы заняться не словесными выпадами, а реальной борьбой с религиозным экстремизмом, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве назвали акцию «позорным» нарушением прав верующих и призвали мировое сообщество противодействовать таким событиям. Как считают в МИД, безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня акцию осудил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

В среду агентство «Франс Пресс» сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон, комментируя инцидент, заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов