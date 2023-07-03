Татарстан стал лидером в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты в январе — апреле

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В январе — апреле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Татарстана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 15,6% и составила 56 144 рубля. Она оказалась самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На втором месте по размеру среднемесячной зарплаты в ПФО по итогам января — апреля оказался Пермский край — 54 567 рублей, на третьем — Башкирия (51 754 рубля). В топ-5 также вошли Самарская область (51 188 рублей) и Нижегородская область (49 846 рублей).

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата в январе — апреле 2023 года составила 49 948 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Наименьшая среднемесячная зарплата среди регионов ПФО зарегистрирована в Мордовии — 42 029 рублей. По сравнению с январем — апрелем она выросла на 14,1%.

Напомним, в январе — марте 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане оценивалась в 55 176 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,3%.

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Татьяна Демина