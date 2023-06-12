Среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 15,3%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В первом квартале 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 55 176 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она выросла на 15,3%.

Самая высокая среднемесячная зарплата в январе-марте 2023 года в республике зарегистрирована в области информации и связи. Она составила 87 910 рублей.

В сфере добычи полезных ископаемых среднемесячная зарплата в республике составила 87 113 рублей, в области научных исследований и разработок — 85 162 рубля, в финансовой и страховой деятельности — 81 035 рублей, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Наименьшая среднемесячная зарплата зарегистрирована в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита. Она составила 33 624 рубля.

Согласно одному из исследований, в Татарстане зарплатные ожидания женщин на 20 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Средняя зарплата, которую они указывают в своих резюме, — 40 тысяч рублей.



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Татьяна Демина