В результате стрельбы в США пострадали около 30 человек

В США в Балтиморе произошла стрельба. Как сообщает BNO News, в результате инцидента ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

По данным СМИ, инцидент произошел на празднике «Бруклинский день». Его посетили около 100 человек.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Подробности уточняются.

В начале мая в торговом центре города Аллена штата Техас произошел теракт. Мужчина начал стрелять по людям — погибли 9 человек. Стрелок также получил смертельные ранения.

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Айрат Назипов