Новости происшествий

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате стрельбы в США погибли 9 человек

08:32, 07.05.2023
В результате стрельбы в США погибли 9 человек
Фото: pixabay.com

В США в торговом центре города Аллена штата Техас произошел теракт. Как пишет RT, неизвестный открыл стрельбу по людям.

Указывается, что на месте происшествия было слышно не менее 30 выстрелов. В результате теракта погибли 9 человек. Стрелок также мертв.

Причины произошедшего выясняются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Фото: pixabay.com

В конце января недалеко от Лос-Анджелеса произошла стрельба. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 9 получили ранения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также