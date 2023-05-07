В результате стрельбы в США погибли 9 человек

В США в торговом центре города Аллена штата Техас произошел теракт. Как пишет RT, неизвестный открыл стрельбу по людям.

Указывается, что на месте происшествия было слышно не менее 30 выстрелов. В результате теракта погибли 9 человек. Стрелок также мертв.

Причины произошедшего выясняются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Фото: pixabay.com

В конце января недалеко от Лос-Анджелеса произошла стрельба. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 9 получили ранения.

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Айрат Назипов