В Зеленодольске на несколько часов закроют движение по улице Гоголя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый рабочий день июля в Зеленодольске перекроют улицу Гоголя. Информация опубликована в telegram-канале «Официальный Зеленодольск».

Указывается, что дорога будет закрыта с 8.00 до 19.00 3 июля. Это связано с дорожными работами.

Напомним, в Казани до 15 августа ограничили движение по улице Чистопольской в районе домов №4 и №10/8. Также в районе дома №6 по ул. Бондаренко и здания №8 по ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.

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Айрат Назипов