К концу века климатическими мигрантами может стать треть населения Земли

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Около 3 млрд человек могут стать климатическими мигрантами к концу XXI века. Такое мнение выразил климатолог Алексей Кокорин.

— Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит свое место жительства. А при самом лучшем варианте — мигрантов будет десять процентов, — передает его прогноз «РИА Новости».

Чтобы избежать негативного сценария, государства должны достигнуть углеродной нейтральности, считает собеседник. Он добавил, что даже при наиболее благоприятном исходе событий часть населения планеты все же покинет родные земли из-за дефицита питьевой воды.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В конце мая Кокорин предположил, что в случае повышения глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов столица России может быть перенесена в Сибирь. По его оценкам, такой сценарий может произойти ближе к 2080 году. К этому времени температура на Земле поднимется на 2—2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.



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Айрат Назипов