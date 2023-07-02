Автоэксперт: «У нас сейчас нет дешевых машин в принципе»

На сегодняшний день в России нет дешевых автомобилей, отечественный рынок «обмелел», заявил автоэксперт Петр Баканов.



По его мнению, дилеры уберут «сумасшедшую наценку», только когда на рынке будет достаточное количество автомобилей и спрос и предложение будут в балансе, передает Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

— У нас сейчас нет дешевых машин в принципе — рынок просто «обмелел». Автопроизводители этого не предлагают, а дилеры, естественно, наживаются. Их тоже можно понять — они покрывают свои риски, минусы, связанные с тем, что было в ковидные годы и так далее, — подчеркнул он.

Баканов добавил, что сейчас любой производитель автомобилей может наладить прямые продажи в обход дилеров. Это может быть инструментом, которым дилера можно «поставить на место», резюмировал Баканов.

В мае 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,29 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 9%. По среднему размеру автокредита Татарстан по итогам мая оказался на 14-м месте в рейтинге 30 регионов-лидеров России.

Елизавета Пуншева