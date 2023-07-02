Одна пятая россиян призналась, что из-за новых ограничений ЦБ опасается не получить микрозаем

Почти одна пятая опрошенных заемщиков призналась, что после нововведений Центробанка опасается, что не сможет получить микрозаем, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования «Выберу.ру».

С 1 июля предельный размер ежедневной ставки по микрозаймам снижен с 1% до 0,8%.

В связи с этим 33% заемщиков не видят преимуществ в нововведении, а 18% из них опасаются не получить кредит из-за ужесточения скоринговых процедур микрофинансовых организаций (МФО). Еще 15% заявили, что не боятся отказа: при получении займа в МФО для них важнее скорость принятия решения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако большая часть — 67% — положительно оценивает снижение размера ставки.

Для выбравших этот вариант в опросе ключевым фактором в выборе микрозайма является ставка. Всего в опросе участвовали 3 тыс. клиентов микрофинансовых организаций.

В мае 2023 года средний размер «займа до зарплаты» в Татарстане составил 9 156 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 2%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

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Илина Хакимова