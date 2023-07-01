На Сабантуе в Кузбассе установили рекорд России по приготовлению шахтерского кулеша

На III Международном шахтерском Сабантуе в Кузбассе, где раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принимает участие, установили рекорд России по приготовлению шахтерского кулеша.

Всего было приготовлено 200 литров шахтерского кулеша.

Уточняется, что глава республики вместе с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилевым принимали активное участие в приготовлении.

На Сабантуе также установили еще один российский рекорд: 100 спортсменов в течение 30 минут участвовали в гиревом полумарафоне.



Всего на празднике собрались 3 тысячи участников и 10 тысяч зрителей.

Накануне в пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что перед посещением Сабантуя Рустам Минниханов по приглашению Сергея Цивилева посетил некоторые новые объекты и благоустроенные общественные пространства, появившиеся в Кемерово в последние годы.

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Илина Хакимова