На Сабантуе в Кузбассе установили рекорд России по приготовлению шахтерского кулеша
На III Международном шахтерском Сабантуе в Кузбассе, где раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принимает участие, установили рекорд России по приготовлению шахтерского кулеша.
Всего было приготовлено 200 литров шахтерского кулеша.
Уточняется, что глава республики вместе с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилевым принимали активное участие в приготовлении.
На Сабантуе также установили еще один российский рекорд: 100 спортсменов в течение 30 минут участвовали в гиревом полумарафоне.
Всего на празднике собрались 3 тысячи участников и 10 тысяч зрителей.
Накануне в пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что перед посещением Сабантуя Рустам Минниханов по приглашению Сергея Цивилева посетил некоторые новые объекты и благоустроенные общественные пространства, появившиеся в Кемерово в последние годы.
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