В Татарстане за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлекли 488 иностранцев

В Татарстане прошла операция «Нелегал». В ходе рейдов к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства к административной привлечено 488 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Суды по результатам рассмотрения административных материалов вынесли 40 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. Один человек депортирован. Приняты решения о неразрешении въезда в страну в отношении 60 иностранцев.

Зарегистрировано 54 факта фиктивной постановки на учет иностранцев и лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении. Выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За организацию незаконной миграции возбуждено 5 уголовных дел.

В январе 2023 года сообщалось, что МВД России подготовили законопроект, направленный на исключение возможности для иностранцев с помощью фиктивных браков и фиктивных установлений отцовства легализовать свой статус в стране.



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Илина Хакимова