В МВД представили закон, исключающий фиктивные браки мигрантов в России

В МВД России подготовили законопроект, направленный на исключение возможности для иностранцев с помощью фиктивных браков и фиктивных установлений отцовства легализовать свой статус в стране, в настоящее время проводится процедура межведомственного согласования.



— В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, — рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Фото: realnoevremya.ru

По ее словам, за 11 месяцев прошлого года «территориальными органами МВД России принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного данными лицами с гражданами РФ».



Отметим, что действующий закон «О гражданстве РФ» предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство России, если состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин. Теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только супруги или одинокая женщина, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Все они должны быть гражданами России.

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Илина Хакимова