Медиагруппа «Патриот» прекращает свою работу

Медиагруппа «Патриот», куда входят «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня», «Невские новости», «Политика сегодня» и интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), прекращает свою работу. Всех сотрудников увольняют, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Доступ к сайту медиагруппы а также сайтам, входящим в нее, ограничен. Основания для блокировки неизвестны.

Сотрудники «Патриота», которые оказались без работы после ее закрытия, смогут обратиться за помощью в Петербургское отделение Союза журналистов России. Об этом изданию сообщил председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Что касается судьбы журналистов, которые там работали и сейчас останутся без трудоустройства, то, конечно, мы, по мере возможностей, будем стараться помогать, как Союз журналистов России, прежде всего членам союза, если они там были, — заявил он.

Напомним, что до мая текущего года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот».

Три дня назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в его страну. В субботу, 24 июня, Лукашенко договорился с ним о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

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Айрат Назипов