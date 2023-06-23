Минюст России включил в реестр иноагентов депутата Евгения Ступина* и «Движение сознательных отказчиков*»

Минюст России расширил список иноагентов, добавив в него семь физлиц, а также комьюнити-центр «Действие*» и «Движение сознательных отказчиков*». В частности, в список включены доцент Михаил Лобанов*, депутат Мосгордумы Евгений Ступин*, бизнесмен Леонид Невзлина* также А.Е. Белик*, В.В. Боварь*, И.А. Колмановский* и Р.Р. Латыпов*.

Большинство новоиспеченных иноагентов распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и высказывались против спецоперации. А.Е. Белик* и комьюнити-центр попали в перечень из-за пропаганды ЛГБТ.

— Комьюнити-центр «Действие*» распространял для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов. Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, — говорится на сайте.

Неделю назад Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив туда пять физлиц, а также информационный портал «Весьма»* и фонд «Свободная Якутия»*.

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов



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Айрат Назипов