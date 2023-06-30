В Зеленодольске спустили на воду ракетный корабль «Туча» — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Зеленодольске состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» — «Туча». Он был заложен в 2019 году, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Корабль оснащен комплексом высокоточного оружия. Он включает в себя управляемые ракеты, которые могут работать как самостоятельно, так и в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач.

— Корабль спроектирован «Центральным морским конструкторским бюро Алмаз» и построен вашими трудолюбивыми руками, — обратился к работникам «Зеленодольского завода имени А.М.Горького» начальник Управления Главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов.

На борту корабля находится ЗРК «Панцирь», который на днях прошел успешные испытания.

— Основной упор был сделан на импортозамещение. Планировали и сделали так, чтобы у нас не было зависимости от поставок из-за за рубежа. Аналогов таких ни у кого нет, — рассказал главный конструктор проекта АО «Центральное морское конструкторское бюро Алмаз» Дмитрий Цымляков.

Новый корабль будут создавать серийно, в том числе и на других судостроительных заводах страны. Зеленодольск выпустит как минимум еще 4 таких корабля.

«Реальное время» уже писало, что на вооружение Черноморского флота ВМФ России поступят три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и один патрульный корабль. Они пополнят ЧФ до конца нынешнего года.

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Айрат Назипов