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Черноморский флот ВМФ России до конца года пополнят три малых ракетных корабля

08:33, 13.05.2023
Черноморский флот ВМФ России до конца года пополнят три малых ракетных корабля
Фото: ru.wikipedia.org (архив)

На вооружение Черноморского флота ВМФ России до конца 2023 года поступят три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Об этом «Красной звезде» сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов:

— В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии «Каракурт», вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль, — рассказал он.

Собеседник не стал уточнять, о каком корабле идет речь.

Фото: ru.wikipedia.org (архив)

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — это серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны ВМФ России. Вооружение кораблей проекта 22800 включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи.

Напомним, в декабре прошлого года на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького торжественно спустили на воду малый ракетный корабль проекта 21631. Его назвали «Наро-Фоминск». Это многоцелевой корабль, который предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства. Суда проекта 21631 характеризуются эффективным потенциалом благодаря наличию на борту большого набора современного боевого вооружения.

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Айрат Назипов
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