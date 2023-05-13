Черноморский флот ВМФ России до конца года пополнят три малых ракетных корабля

На вооружение Черноморского флота ВМФ России до конца 2023 года поступят три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Об этом «Красной звезде» сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов:

— В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии «Каракурт», вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль, — рассказал он.

Собеседник не стал уточнять, о каком корабле идет речь.

Фото: ru.wikipedia.org (архив)

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — это серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны ВМФ России. Вооружение кораблей проекта 22800 включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи.

Напомним, в декабре прошлого года на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького торжественно спустили на воду малый ракетный корабль проекта 21631. Его назвали «Наро-Фоминск». Это многоцелевой корабль, который предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства. Суда проекта 21631 характеризуются эффективным потенциалом благодаря наличию на борту большого набора современного боевого вооружения.

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Айрат Назипов