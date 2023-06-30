Бывший игрок ФК «Велес» перешел в челнинский «КАМАЗ»

ФК «КАМАЗ» объявил о подписании контракта с футболистом Валерием Почивалиным. В челнинском клубе он будет играть на позиции крайнего защитника.

Валерий Почивалин родился 11 апреля 1992 года. На протяжении пяти лет находился в системе ФК «Крылья Советов», но за самарскую команду он не сыграл ни одного матча.

В своей карьере футболист играл за рязанскую «Звезду», пензенский «Зенит», «Сызрань 2003», «Нефтехимик», «Балтику», «Сочи», «Химки», «Томь», «Факел» и «Велес». Также играл в казахстанском клубе «Иртыш».

В начале месяца татарстанский клуб объявил об уходе 12 футболистов. Из команды ушли три форварда, четыре защитника, столько же полузащитников и один вратарь.

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Айрат Назипов