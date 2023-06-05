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ФК «КАМАЗ» покинули 12 футболистов

20:56, 05.06.2023
ФК «КАМАЗ» покинули 12 футболистов
Фото: ФК «КАМАЗ»

ФК «КАМАЗ» объявил об уходе 12 футболистов, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Набережночелнинский клуб покинули:

  • вратарь — Алексей Мамин;
  • защитники — Александр Куликов, Николай Толстопятов, Алексей Герасимов, Валентин Пальцев;
  • полузащитники — Виктор Свежов, Сергей Серченков, Владлен Бабаев, Богда Рейхмен;
  • нападающие — Карим Гираев, Даниил Шамкин и Захар Тарасенко.

В нынешнем сезоне по итогам чемпионата Первой лиги «КАМАЗ» занял 11-е место с 44 баллами.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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