ФК «КАМАЗ» покинули 12 футболистов
ФК «КАМАЗ» объявил об уходе 12 футболистов, об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Набережночелнинский клуб покинули:
- вратарь — Алексей Мамин;
- защитники — Александр Куликов, Николай Толстопятов, Алексей Герасимов, Валентин Пальцев;
- полузащитники — Виктор Свежов, Сергей Серченков, Владлен Бабаев, Богда Рейхмен;
- нападающие — Карим Гираев, Даниил Шамкин и Захар Тарасенко.
В нынешнем сезоне по итогам чемпионата Первой лиги «КАМАЗ» занял 11-е место с 44 баллами.
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Маргарита ГоловатенкоСпортФутбол Татарстан
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