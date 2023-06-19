Годовое собрание акционеров «Татнефти» перенесли из-за отсутствия кворума

Годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума.

На собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, утвердить отчетность компании и устав в новой редакции и так далее.

Повторное собрание состоится 20 июня.

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также увеличилась добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 16 июня утвердить дивиденды за четвертый квартал 2022 года 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 рубля за акцию.

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Айрат Назипов