Новости происшествий

07:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета

07:05, 21.09.2022
В Татарстане прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета
Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Камская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в аэропорту Бегишево в Татарстане, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, легкомоторный самолет Diamond DA42 № RA-01723 совершил жесткую посадку 22 сентября в 22.06 из-за ошибки пилота. Находившиеся на борту двое членов экипажа не пострадали. Самолет эвакуировали со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. На место выехали Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции Набережных Челнов. Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В конце августа самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Казани из-за сработавшей сигнализации перепада давления в салоне. Экипаж подал сигнал тревоги над Марий Эл и сменил курс. Борт благополучно сел в аэропорту столицы Татарстана. Судно провело в воздухе около часа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также