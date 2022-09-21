В Татарстане прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета
Камская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в аэропорту Бегишево в Татарстане, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, легкомоторный самолет Diamond DA42 № RA-01723 совершил жесткую посадку 22 сентября в 22.06 из-за ошибки пилота. Находившиеся на борту двое членов экипажа не пострадали. Самолет эвакуировали со взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. На место выехали Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции Набережных Челнов. Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
В конце августа самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Казани из-за сработавшей сигнализации перепада давления в салоне. Экипаж подал сигнал тревоги над Марий Эл и сменил курс. Борт благополучно сел в аэропорту столицы Татарстана. Судно провело в воздухе около часа.
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