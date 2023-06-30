Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели гречка, колбаса и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 19 по 26 июня подешевели молоко, вареная и копченая колбаса, гречка и некоторые другие продукты питания. Без изменений за неделю осталась средняя цена баранины, ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

Заметнее всего с 19 по 26 июня в Татарстане подешевели свежие помидоры. Средняя цена уменьшилась на 3,33%, до 107 рублей за килограмм.

На другие продукты питания динамика снижения средних цен за неделю сложилась следующим образом:

вареная колбаса — на 1,35%, до 394,57 руб./кг;

питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,21%, до 80,94 рубля за литр;

полукопченая колбаса — на 1,21%, до 517,35 руб./кг;

гречка — на 1,14%, до 59,47 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подешевели в республике также куриные яйца, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, бананы, шлифованный рис и мясные консервы для детского питания. Минимально снизились средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), подешевели сливочное и подсолнечное масло, маргарин, пшено, сметана, творог, черный байховый чай, пшеничная мука, подсчитали в Татарстанстате.

Также в Татарстане с 19 по 26 июня подешевели овощи из «борщевого набора». Средняя цена репчатого лука опустилась на 3,14%, капусты — на 2,84%, столовой свеклы — на 1,47%.



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Татьяна Демина