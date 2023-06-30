В Татарстане за неделю подешевела большая часть «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 19 по 26 июня в Татарстане зафиксировали снижение средних цен на столовую свеклу, свежую белокочанную капусту и репчатый лук. Подорожали из продуктов, входящих в так называемый борщевой набор, картофель и морковь.

Заметнее всего из овощей за неделю подешевел лук — на 3,14%. Средняя цена на 26 июня составила 61,44 рубля за килограмм.

Капуста в республике за семь дней подешевела на 2,84%, до 52,72 руб./кг. Средняя цена килограмма столовой свеклы опустилась на 1,47%, до 46 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Картофель за неделю подорожал на 12,74%. Средняя цена к 26 июня составила 38,55 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата. Морковь подорожала на 6,9%, до 61,81 руб./кг.

Напомним, за предыдущую неделю — с 13 по 19 июня — в республике подешевели капуста (-2,08%) и лук (-1,35%). Морковь за этот период подорожала — на 9,92%, столовая свекла — на 8,25%, а картофель — на 8,06%.

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Татьяна Демина