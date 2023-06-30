В Татарстане температура воздуха в июле ожидается выше нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, а также в других регионах Приволжского федерального округа: в Башкирии, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях, температура воздуха в июле ожидается выше нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха выше нормы в следующем месяце ожидается более чем на половине территории страны. Такой она, например, прогнозируется в Екатеринбурге, Челябинске, в Красноярском, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области, на Камчатке и в Якутии.

— На всей территории страны не ожидается регионов, где температура будет ниже нормы, — цитирует Романа Вильфанда «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, июль в Татарстане начнется с дождей, грозы и сильного ветра. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

Сегодня в Татарстане ожидается от +24 до +29°С, а в восточных районах — до +33°С. В Казани прогнозируется от +27 до +29 градусов.

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Татьяна Демина