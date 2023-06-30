Июль в Татарстане начнется с дождей, грозы и +27 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первый день июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ожидается также южный, юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

В целом 1 июля в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается от +14 до +19 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, кратковременные дожди ожидаются также в начале следующей недели. Во вторник, 4 июля, осадки постепенно прекратятся. Днем потеплеет до +30 градусов.



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Татьяна Демина