Сегодня в Казани дождь, гроза и до +25 градусов

В субботу, 1 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +23—25 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +22 до +27°С.

В Казани также прогнозируется юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, кратковременные дожди ожидаются и в начале следующей недели. Во вторник, 4 июля, они постепенно прекратятся. Днем потеплеет до +30 градусов.

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Татьяна Демина