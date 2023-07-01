Сегодня в Казани дождь, гроза и до +25 градусов
В субботу, 1 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани воздух прогреется до +23—25 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +22 до +27°С.
В Казани также прогнозируется юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—18 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, кратковременные дожди ожидаются и в начале следующей недели. Во вторник, 4 июля, они постепенно прекратятся. Днем потеплеет до +30 градусов.
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