Двое казанцев предстанут перед судом за обман пенсионеров на 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Двоим 21-летним казанцам предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 159 УК России). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Авиастроительного района города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Обвиняемые нашли в мессенджере объявление о заработке в марте этого года. Неустановленное лицо предложило им работать курьерами по стандартной преступной схеме «ваш родственник попал в ДТП».

По этой схеме мошенники обманули шесть пожилых казанцев, похитив у них 1 млн рублей. Основную сумму курьеры перечисляли организатору, а 10% оставляли себе в качестве вознаграждения за работу.

Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы. В отношении организатора уголовное дело выделено в отдельное производство.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне пенсионерка из Казани передала мошенникам более 5 миллионов рублей. В мае текущего года 68-летней жительнице Казани поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что мошенники пытались перевести ее деньги на другой счет. Следуя его инструкциям, пенсионерка продала квартиру. Часть денег она перевела, а остальное отдала подъехавшему курьеру.

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Маргарита Головатенко