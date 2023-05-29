Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудит очистку воздуха на предприятиях
АО «Татнефтехиминвест-холдинг» («ТНХИ-Х») назначил дату заседания совета директоров на 30 мая, выяснило «Реальное время».
В повестке собрания — вопросы об очистке воздуха от вредных веществ на промышленных предприятиях и устранение неприятных запахов на очистных сооружениях и КНС; автоматизация сбора состояния систем для цифровизации нефтегазовой отрасли; импортозамещение российского флота ГРП.
Также наблюдательный совет обсудит практическое применение геохимических методов в исследовании свойств пластовых флюидов, геологических процессов внутри резервуара и управления разработкой месторождений нефти и газа.
Еще на собрании совета директоров зайдет речь о подготовке татарстанского нефтегазохимического форума — 2023.
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