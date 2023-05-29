Новости промышленности

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудит очистку воздуха на предприятиях

14:58, 29.05.2023
Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудит очистку воздуха на предприятиях
Фото: «Татнефтехиминвест-холдинг»

АО «Татнефтехиминвест-холдинг» («ТНХИ-Х») назначил дату заседания совета директоров на 30 мая, выяснило «Реальное время».

В повестке собрания — вопросы об очистке воздуха от вредных веществ на промышленных предприятиях и устранение неприятных запахов на очистных сооружениях и КНС; автоматизация сбора состояния систем для цифровизации нефтегазовой отрасли; импортозамещение российского флота ГРП.

Также наблюдательный совет обсудит практическое применение геохимических методов в исследовании свойств пластовых флюидов, геологических процессов внутри резервуара и управления разработкой месторождений нефти и газа.

Еще на собрании совета директоров зайдет речь о подготовке татарстанского нефтегазохимического форума — 2023.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтехимияНефтьБизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также