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Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» отказался от выплат дивидендов за 2022 год

15:38, 19.06.2023
Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» отказался от выплат дивидендов за 2022 год
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Совет директоров акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» решил не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год, выяснило «Реальное время».

Решение по итогам заседания было принято единогласно. Чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда рублей направят на развитие акционерного общества.

Добавим, что в прошлом году совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» также решил не выплачивать дивиденды.

В последний раз о выплате дивидендов сообщалось в 2018 году. Тогда акционерное общество выделило на это 30% своей чистой прибыли. На дивиденды ушло 163 миллиона рублей.

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Артур Казанцев
ЭкономикаФинансы Татарстан

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