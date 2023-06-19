Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» отказался от выплат дивидендов за 2022 год
Совет директоров акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» решил не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год, выяснило «Реальное время».
Решение по итогам заседания было принято единогласно. Чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда рублей направят на развитие акционерного общества.
Добавим, что в прошлом году совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» также решил не выплачивать дивиденды.
В последний раз о выплате дивидендов сообщалось в 2018 году. Тогда акционерное общество выделило на это 30% своей чистой прибыли. На дивиденды ушло 163 миллиона рублей.
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