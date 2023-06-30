В Татарстане обсудили реализацию программы по развитию легкой атлетики до 2028 года

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым.



В ходе встречи стороны обсудили реализацию программы по развитию легкой атлетики в Татарстане до 2028 года, развитие массового бегового движения и совершенствование легкоатлетической инфраструктуры.

В республике на сегодняшний день занимаются атлетикой почти 33 тыс. человек. В спортивных школах подготовку проходят 3,5 тыс. воспитанников, тренируют 118 тренеров. В календарном плане на 2023 год — 27 соревнований. В основной и резервный состав сборной команды России по легкой атлетике входят 42 спортсмена от Татарстана.

Рустам Минниханов и Петр Иванов обсудили вопросы в сфере закупочных процедур, антимонопольной политики и развития конкуренции, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В начале недели Рустам Минниханов принял участие в совещании по видеосвязи, которое провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В ходе совещания обсуждались вопросы социально-экономического развития регионов ПФО, реализация мер поддержки жителей и бизнеса.

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Маргарита Головатенко