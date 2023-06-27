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Рустам Минниханов принял участие в совещании у полпреда президента России в ПФО

11:41, 27.06.2023
Рустам Минниханов принял участие в совещании у полпреда президента России в ПФО
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по видеосвязи, которое провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщает пресс-служба раиса республики.

В ходе совещания обсуждались вопросы социально-экономического развития регионов ПФО, а также реализация мер поддержки жителей и бизнеса.

В совещании приняли участие первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, руководители ряда министерств и ведомств региона.

Накануне Минниханов встретился с председателем правления фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества. На сегодня через фонд лекарствами обеспечиваются порядка 200 татарстанских детей.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Марат Хусаинов
ОбществоВласть Татарстан

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