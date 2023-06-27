Рустам Минниханов принял участие в совещании у полпреда президента России в ПФО
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по видеосвязи, которое провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщает пресс-служба раиса республики.
В ходе совещания обсуждались вопросы социально-экономического развития регионов ПФО, а также реализация мер поддержки жителей и бизнеса.
В совещании приняли участие первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, руководители ряда министерств и ведомств региона.
Накануне Минниханов встретился с председателем правления фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества. На сегодня через фонд лекарствами обеспечиваются порядка 200 татарстанских детей.
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