«Коммерсантъ»: власти могут одобрить повышение тарифов мобильных операторов на 5% выше инфляции

Российские операторы связи просят правительство разрешить ежегодное повышение тарифов на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры.

Указывается, что такая мера необходима для модернизации сетей, обеспечивающих стабильную работу сетей.

Представители операторов мобильной связи попросили об этом на сессии по обсуждению развития отрасли связи до 2035 года, с инициативой выступила рабочая группа по фиксированной связи.

Правительство признает, что инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, уточняет издание.

Фото: realnoevremya.ru

— Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей, — сказано в материале.

По словам собеседника издания в Минцифры, правительство также может потребовать у операторов подписать обязующие инвестиционные соглашения.

Обратим внимание, что формально в России не установлены ограничения на тарифы на услуги связи, но сейчас действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции.

В августе прошлого года в Минцифры заявили, что повышение тарифов на услуги связи останется в пределах инфляции. Совместно с ФАС ведомство в течение всего года следит за тарифной политикой операторов, чтобы не допустить спекуляций.

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Илина Хакимова