Минцифры России: рост тарифов на услуги связи не превысит инфляцию

Повышение тарифов на услуги связи останется в пределах инфляции. Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи, заявили в пресс-службе Минцифры.

Совместно с ФАС ведомство в течение всего года следит за тарифной политикой операторов, чтобы не допустить спекуляций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в Минцифры отметили, что в апреле антимонопольная служба при участии министерства разработала «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». Они позволяют операторам без проведения проверок повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции. Операторы обязаны уведомить антимонопольную службу за 14 дней до планируемого повышения, передает «Интерфакс».

В июне СМИ сообщали, что некоторые российские мобильные операторы начали взимать плату при подключении сим-карт. Стоимость операции составляет около 50 рублей. Это позволяет компенсировать часть расходов оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых подскочила в разы в 2022 году.



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Татьяна Леухина