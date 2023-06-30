Россия распространила в Совбезе ООН письмо, что не планирует взрывать ЗАЭС

Россия распространила в ООН письмо, в котором сообщила, что не собирается взрывать Запорожскую АЭС, а также призвала генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций, заявил на заседании Совбеза постпред РФ Василий Небензя.

— Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет..., — подчеркнул дипломат.

Также в письме указывается, что Украина продолжает проводить провокации в отношении Запорожской АЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции, передает "РИА Новости».

Издание обращает внимание, что накануне украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

МАГАТЭ больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Речь идет только о прекращении боевых действий вокруг электростанции. Об этом в конце марта заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.



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Илина Хакимова