Сегодня в Казани дождь, гроза и до +29 градусов

В пятницу, 30 июня, в Казани ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, в том числе с грозой. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем воздух в Казани прогреется до +27... +29 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +24 до +29°С, а в восточных районах — до +33°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани южный, юго-восточный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале июля в Татарстане потеплеет максимум до +27 градусов. Местами пройдут дожди с грозами.



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Татьяна Демина